أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا تدرس فرض إغلاق جديد للسيطرة على كورونا

Print
فرنسا تدرس فرض إغلاق جديد للسيطرة على كورونا فرنسا تدرس فرض إغلاق جديد للسيطرة على كورونا

مصراوي Masrawy

05:13 م الأربعاء 27 يناير 2021

باريس - (د ب أ)

قال متحدث باسم الفرنسية عقب اجتماع برئاسة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لا تستبعد تجديد الإغلاق "الصارم للغاية" في جهودها للقضاء على .

وقال المتحدث جابرييل أتال، اليوم الأربعاء: "ندرس عدة سيناريوهات"، مضيفًا أنه من غير المرجح أن تظل الإجراءات الحالية قائمة نظرًا للضغط على المستشفيات.

وأصدر ماكرون تكليفًا بإجراء مزيد من الدراسات حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وتشهد فرنسا حاليًا حظر تجول ليلي من الساعة 6 مساء.

لا تزال المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية مغلقة، على الرغم من السماح للمتاجر حاليًا بالبقاء مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة أوليفييه فيران مؤتمرا صحفيا مساء الخميس لعرض المستجدات.

وسجلت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، أكثر من 74 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء. وتم وضع البلاد تحت الإغلاق الصارم مرتين بالفعل، في الربيع الماضي وفي الخريف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية