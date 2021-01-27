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ظاهرة فلكية.. تعامُد القمر على الكعبة يُصادف منتصف ليل الغد

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"هندي" لـ"سبق": مفيدة للمدن التي تبعد عن أم القرى أكثر من ألف كيلومتر

ظاهرة فلكية.. تعامُد القمر على الكعبة يُصادف منتصف ليل الغد

يُصادف منتصف الليل يوم غدٍ الخميس ظاهرة فلكية فريدة بتعامد القمر فوق الكعبة المشرفة، هذه الظاهرة رغم حدوثها لمئات المدن حول العالم، إلا أنه لا يُستفاد منها إلا إذا حصلت لمكة المكرمة.

وأوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق" أن هذه الظاهرة تتيح لنا تحديد اتجاه موقع مكة بدقة وبسهولة جداً، ولأن مكة قبلة المسلمين فيمكن الاستفادة هذه الظاهرة لتحديد وتصحيح القبلة في البيوت والمصليات.

وقال الفلكي "هندي": في الساعة 12:43 بعد منتصف ليل الغد سيمر القمر فوق الكعبة مباشرة، ويستطيع أي شخص في العالم يشاهد القمر في هذه اللحظة من تحديد اتجاه القبلة بالتوجه نحو القمر مباشرة.

وأضاف: لعل هذه الظاهرة تكون مفيدة للمدن التي تبعد عن مكة أكثر من ألف كيلومتر، حيث يظهر القمر في المدن الأقرب منتصف السماء ويصعب تحديد اتجاهه.

ظاهرة فلكية.. تعامُد القمر على الكعبة يُصادف منتصف ليل الغد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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