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تكييف شارب+++++ A التكنولوجيا اليابانية الفائقة والأعلى كفاءة في توفير الكهرباء

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تكييف شارب+++++ A التكنولوجيا اليابانية الفائقة والأعلى كفاءة في توفير الكهرباء تكييف شارب+++++ A التكنولوجيا اليابانية الفائقة والأعلى كفاءة في توفير الكهرباء

مصراوي Masrawy

04:57 م الأربعاء 27 يناير 2021

إعلان تحريري

أصبح جهاز التكييف من الأجهزة الضرورية في حياتنا، كما أن أهميته واستخداماته لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط ولكن أصبح ضروريا في ظل الأجواء الباردة في فصل الشتاء أيضا، ولكن ما الذي يهم العميل عند شراء جهاز التكييف؟ هل البحث عن أعلى جودة وأفضل تكنولوجيا؟ أم التكييف الأقل استهلاكا للكهرباء؟ أم الأكثر تنقية للهواء والذي يوفر بيئة صحية جيدة؟ والحقيقة أن هذه العوامل جميعا تجتمع في جهاز واحد هو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية وهو تكييف شارب الذي يجمع كافة هذه المتطلبات بالإضافة إلى عامل الضمان وخدمة ما بعد البيع التي تتميز به مجموعة العربي .

وعن+++++ A المسؤولة عن رفع مستوى كفاءة الطاقة والموجودة في تكييف شارب يؤكد المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس عمليات التصنيع بشركات العربي: يعد التصنيف المتقدم لكفاءة الطاقة للتكييف الذي يصل إلى المستوى A+++++ هو أعلى تصنيف دولي معتمد لكفاءة الطاقة من قبل المؤسسات والهيئات الفنية المتخصصة في المواصفات والمقاييس المصرية وفي ظل تعدد الأجهزة المستخدمة في المنازل أو الشركات يقع اختيار العملاء الأول على خاصية تقليل استهلاك الكهرباء لتقليل النفقات عن المستهلك.

وأضاف: تكييف شارب مزود بالبلازما الكلاستر والتي توفر بيئة صحية خالية من الأتربة والفيروسات والميكروبات وأيضا نظام الفلاتر التي تنقي الهواء بشكل طبيعي وليس مجرد تغيير للهواء فقط، بالإضافة الى خواص عديدة تخدم توزيع وتدفق الهواء داخل الغرفة مثل خاصية Super jet Mode،My AREA ،وخاصية COANDAلتوفير الراحة التامة، مؤكدا على استخدام غاز فريون صديق للبيئة لتحقيق الأمان الكامل للمستهلك وحماية البيئة وسلامتها.

وأشار العربي إلى اختبارات الجودة والأمان التي تتم على أجهزة تكييف شارب في مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربي للتأكد من جودة التصنيع وملائمة الظروف البيئية المختلفة لمكونات التكييف.

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