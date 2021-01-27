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الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

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الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

جي بي سي نيوز:-وجه رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، نداء إلى اللبنانيين ناشدهم فيه التوقف عن كل أشكال الاختلاط لمنع تفشي كورونا والامتناع عن تنظيم أي أنشطة مع اقتراب ذكرى اغتيال والده.

ولفت المكتب الاعلامي للحريري، في بيان، إلى أن "جائحة كورونا مسألة وطنية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل المزايدة والإهمال والتبريرات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية مهما كانت حدتها"، مضيفا أن "لبنان بات على شفير الوصول إلى الموقع الأول في الإصابات، وهو أمر في منتهى الخطورة ويعني اللبنانيين والمقيمين والنازحين من دون استثناء، ويستدعي وعيا عميقا للتداعيات الصحية".

ودعا الحريري اللبنانيين "إلى التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة"، مؤكدا أن "المسؤولية الكبرى تقع على اللبنانيين والمقيمين مجتمعين، للالتزام الصارم بموجبات الوقاية والسلامة والإنضباط".

وناشد الحريري، "الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المناطق، بأخذ هذا النداء على محمل الجد، والامتناع عن تنظيم أي أنشطة مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال رئيس السابق رفيق الحريري، بما في ذلك التجمع أمام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات".

المصدر:RT 

جي بي سي نيوز

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