شركة المطاحن الثانية تطلق منتج "فينه" الجديد

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تحت رعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب

تحت رعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، وبحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن الرويتع، أطلقت شركة المطاحن الثانية منتج "فينه" الجديد في حفل أقيم مساء يوم الثلاثاء 26 يناير الحالي، بقاعة كراون بلازا الواحة بالرياض، وسط حضور ودعوة حشد من المهتمين والمتخصصين في التغذية والإعلاميين وبوجود عدد من الطهاة السعوديين والسعوديات المتميزين، مثل الشيف راكان ضحى العطيشان، والشيف محمد المري، حيث تم تعريف الحضور الكريم بخصائص منتج "فينه"، والإجابة عن كل التساؤلات بشأنه، وبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً وقدمته الإعلامية مجدولين سامي.

ومنتج "فينه" هو أحد منتجات الدقيق الأبيض معزز بفيتامين "د" لأول مرة على مستوى المملكة، وتعد شركة المطاحن الثانية من أهم الشركات الوطنية الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية بالمملكة العربية السعودية وهي الدقيق ومشتقاته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الثانية المهندس عبدالرحمن الرويتع: "في شركة المطاحن الثانية نؤمن بأن الابتكار عنصر مهم من عناصر النجاح، لذلك شرعت الشركة في إنتاج منتج جديد يساعد على توازن الكالسيوم والفسفور في الجسم والمهم للنمو والتطور الطبيعي للعظام والاسنان ودعم وتعزيز لمناعة الجسم وهو دقيق (فينه) المدعم بالفيتامين د".

وأضاف: "انطلاقاً من دور شركة المطاحن الثانية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال إنتاج الدقيق وتعزيزاً لمنظومة الغذاء الصحي، فقد تم إطلاق منتج مدعم بفيتامين (د) حسب مواصفة هيئة الغذاء والدواء وبحكم الأعراض المتعددة لنقص فيتامين (د) في المملكة مثل مرض هشاشة العظام ونقص كثافتها ويشكل ما نسبته 37.8% و28.2% بين الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً".

واختتم قائلاً: "نحن نواصل تعزيز منتجاتنا الغذائية في السوق وإنفاذاً لدورنا الفعال كأحد أهم شركات إنتاج الدقيق ومشتقات القمح، وتأكيداً لالتزامنا بدعم استقرار أمننا الغذائي التي نساهم من خلالها في توفير منتجات غذائية ذات جودة وقيمة صحية عالية".

الجدير بالذكر أن شركة المطاحن الثانية هي إحدى أكبر شركات برنامج تخصيص مطاحن الدقيق الخاص بالمؤسسة العامة للحبوب المنبثق من برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، انطلقت العمليات التشغيلية للشركة في بداية عام 2017 م على مستوى المملكة في ثلاث مناطق وهي الرياض وحائل وجازان.