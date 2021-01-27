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"الطيران المدني" ينسّق مع الجانب البلغاري لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

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خلال لقاء "المنصوري" بنائبة رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد والسياسة السكانية هناك

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بين المملكة وبلغاريا، ويأتي أبرزها التنسيق المستمر لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها مستقبلاً بشأن الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية بلغاريا، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمارية في مجال المطارات والمناطق اللوجستية في البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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