"طوارئ ضمد" يستقبل أكثر من ألفَي مراجع بإجازة منتصف العام

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ما بين إصابات الحوادث والحالات الوبائية وغيرها

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى ضمد العام، خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، 2085 مراجعًا.

تنوعت الحالات ما بين إصابات حوادث السير والحروق البسيطة والأمراض المزمنة والباطنية وعدد من الحالات الوبائية وغيرها.

وجرى فرز ومعاينة جميع الحالات وعلاجها وتنويم البعض منها، وتحويل البعض الآخر للمستشفيات الأكبر بالمنطقة لحاجتها لبعض التخصصات الدقيقة أو الأشعة المقطعية والمغناطيسية.

كما يبذل قسم الطوارئ، جهدًا مضاعفًا كغيره من الأقسام في المستشفى، خلال إجازة منتصف العام، ويعمل الجميع وفق خطط معدّة مسبقًا، لتقديم خدمات علاجية وتمريضية متميزة ولتجنب أي خلل، لا سمح الله.