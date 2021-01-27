أمانة الشرقية تضبط 19 مخالفة لـ"تدابير كورونا"

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نالت الشهادة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC"

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على الاعتماد الدولي من مركز الاعتماد الخليجي والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC" كأول مختبر حكومي في المملكة يحصل على شهادة الآيزو في مجال فحوصات "الأسفلت-التربة-الخرسانة".

وتسلم أمين المنطقة المهندس فهد الجبير اليوم شهادة الاعتماد، مؤكداً ما تتمتع به مختبرات الأمانة من كفاءة فنية عالية، واحترافية لموظفي الأمانة في تطبيق المعاير المتبعة للجودة.

يُذكر أن أمانة المنطقة حصلت على العديد من شهادات الآيزو في عدد من التخصصات داخل إدارات الأمانة وبلدياتها، نظير ما حققته من مؤشرات عالية وتطبيق المعايير الدولية في أنظمتها وأعمالها المختلفة في القطاع البلدي.

من جهة أخرى، نفذت أمانة المنطقة أمس، (905) جولات رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير (19) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة برفع (7785) طنا من النفايات، وإزالة (4693) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9406) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم (744) موقعاً، بمشاركة (466) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (134469) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.