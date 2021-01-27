رئيس قطاع الآثار الإسلامية يتفقد مشروع ترميم قرية بلاط الأثرية بالداخلة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم قرية بلاط الأثرية بواحة الداخلة، والذي تنفذه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رافقه خلال الجولة العميد مهندس أيمن الدماطي بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمود مسعود مدير عام آثار الداخلة.

وخلال الزيارة تم تفقد ما تم تنفيذه من أعمال الترميم المعماري والدقيق، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حوالى ٨٠ % ومن المنتظر افتتاحه نهاية شهر فبراير.

وأوضح طلعت أن أعمال الترميم شملت 12 مبني أثري بالمدينة تمثلت في 7 منازل ومسجدين وطاحونة وعصارة الزيتون والشارع الدائري بما يضمه من مجموعة السقائف والواجهات والحوانيت.

جدير بالذكر أن مدينة بلاط تقع على بعد 35 كيلو متر إلى الشرق من مدينة موط مركز الداخلة وتعتبر من أهم المدن الإسلامية الباقية بواحة الداخلة والتي تعبر عن الطراز الحق للعمارة الإسلامية في الواحات. فالمدينة مبنية بالطوب اللبن وتتألف من شارع رئيسي يدور حولها يسمى شارع دائر البلد يتفرع منه حارات ودروب وآذقة، وتتميز شوارعها بأن بها السقائف والملاقف ويزيد بها نسبة المسقوف عن المكشوف وذلك في محاولة للتغلب على طبيعة المناخ الصحراوي القاري شديد البرودة شتاءا شديد الحرارة صيفا.

كما تتميز المدينة بواجهاتها ذات المداخل المعقودة والمثبت عليها لوحات خشبية تحمل نصوص تأسيسية. ومن أهم المعالم الأثرية بها هم مسجدي القابلة، وعين علم، ومنزل ديوان العمدة، وطاحونة البرنس.