تجاوزنا المستهدف.. وزيرة البيئة تكشف لـ"النواب" عن عدد برامج الوعي البيئي المنفذة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه في مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي؛ لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء عدد 1680 وحدة إلى الآن، وتم اعتماد هذا المشروع من رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا والصعيد، وذلك في إطار تطوير القرى المصرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى، تماشيًا مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا والأقصر والفيوم.

وقالت فؤاد إنه تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية؛ حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد؛ إذ تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة؛ ما ترتب عليه توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب انبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء، كما كان في الماضي، وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائيًّا.

ونوهت وزيرة البيئة بأنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بعدد (5) جرارات زراعية وعدد (14) مفرمة للمخلفات الزراعية؛ للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بعدد (127) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بعدد (76) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).

وأكدت فؤاد أن الوزارة قامت بتطوير عدد 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة، وجار العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة "أبوقير للأسمدة"؛ بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد على 4 آلاف طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجار التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)؛ حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروعًا فرعيًّا لعدد (26) منشأة صناعية، بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، تبلغ قيمتها 120مليون يورو تقريبًا.

وأعلنت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن الوزارة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة حيث وصلنا إلى عدد 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد على 500 برنامج لرفع الوعى البيئي.