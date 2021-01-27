دولة أوروبية ترصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا

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من مؤسسة خاصة بالرعاية الطبية الأولية

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة سرقة في العالم للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة "RMF FM" البولندية: إنه البلاد سجلت سرقة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي.

وأوضحت الإذاعة أنه كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم خمسة عشر شخصاً.

وحسب الإذاعة: فإنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

الجدير ذكره أن بولندا أطلقت، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر؛ حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتَي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي وقت لاحق بدأت السلطات الصحية في بولندا استخدام لقاح طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.