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اعتقال فتى في سنغافورة بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف المسلمين

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اعتقال فتى في سنغافورة بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف المسلمين اعتقال فتى في سنغافورة بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف المسلمين

مصراوي Masrawy

04:18 م الأربعاء 27 يناير 2021

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على فتى يبلغ من العمر 16 عاما في ديسمبر الماضي، لقيامه "بوضع خطط مفصلة واستعدادات" لشن هجمات تستهدف مسلمين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الفتى، الذي لم تذكر اسمه "وضع خططا واستعدادات تفصيلية لشن هجمات إرهابية باستخدام منجل ضد مسلمين في مسجدين"، في 15 مارس، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل 51 شخصا في هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وحُكم على براندون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش بالسجن مدى الحياة في أغسطس لإدانته بالمذبحة التي بثها على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوزارة، فإنه "يتضح من خطط الهجوم أن هذا الفتى تأثر بما فعله تارانت".

ووصفت الوزارة الفتى بأنه "مسيحي بروتستانتي من أصل هندي" وبأنه يعمل بمفرده.

وأضافت أنه كتب وثيقتين كان ينوي توزيعهما بعد الهجمات التي خطط لها، إحداهما تشير إلى الجرائم الإرهابية الأخيرة في فرنسا التي تمت بدافع إسلاموي، والأخرى تصف تارانت بأنه "قديس".

وهذا المشتبه به هو الأصغر الذي يتم إلقاء القبض عليه في سنغافورة بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون الأمن الداخلي، كما أنه أول معتقل "يستلهم أيديولوجية اليمين المتطرف".

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