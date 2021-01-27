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شكري يطلع الاتحاد الأوروبي على جهود لاستئناف المفاوضات "الفلسطينية - الإسرائيلية"

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شكري يطلع الاتحاد الأوروبي على جهود مصر لاستئناف المفاوضات "الفلسطينية - الإسرائيلية" شكري يطلع الاتحاد الأوروبي على جهود لاستئناف المفاوضات "الفلسطينية - الإسرائيلية"

مصراوي Masrawy

04:17 م الأربعاء 27 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ

اطلع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، سوزانا تريستل الممُثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة، من أجل تحريك جهود السلام وخلق بيئة مواتية تدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للانخراط في مسارٍ تفاوضي جادٍّ وبنّاء، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي ذلك على ضوء الاتصالات المصرية المتوالية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو في سياق الأُطر الدولية المختلفة، وآخرها اجتماع القاهرة الرباعي بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري تطرق أيضًا، خلال اللقاء، إلى الجهود المصرية في إطار المُصالحة الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذا المُناخ الإيجابي إلى واقع عملي على الأرض.

كما أعرب وزير الخارجية للمسئولة الأوروبية عن ثقته في استمرار الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وبما في ذلك في إطار وكالة "أونروا".

من جانبها، أطلعت ممثلة الاتحاد الأوروبي ، وزير الخارجية على نتائج اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وعرضت الرؤية الأوروبية لإحياء المفاوضات بين الجانبين. كما أشادت في هذا الإطار بدور الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومستوى التنسيق القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، معربةً عن تطلعها لاستمرار وتيرة التشاور والتعاون مستقبلي.

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