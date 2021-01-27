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رئيس تنزانيا يحذر من لقاحات كورونا

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رئيس تنزانيا يحذر من لقاحات كورونا رئيس تنزانيا يحذر من لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

04:14 م الأربعاء 27 يناير 2021

دار السلام - (د ب أ):
حذر الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، علنا وزارة الصحة من التطعيمات وقال إنها لا يجب أن تتعجل في أي تجارب. وماجوفولي هو الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يزعم أنه لا يوجد مرض كوفيد-19 في بلده.
وقال في خطاب من منزله الريفي في شاتو بالقرب من بحيرة فيكتوريا الذي بث عبر التلفزيون الرسمي: "يجب أن نكون حذرين.. ليس كل ما نستقبله من الخارج في مصلحتنا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتوقفت تنزانيا عن نشر بيانات عن في أبريل 2020 وأصبحت الآن من الدول القليلة في العالم التي لا تنشر أي معلومات عن تفشي الفيروس. وتثبط السلطات بفاعلية استخدام الكمامات وتقول إنها بلد خال من المرض.
وفي حين أن هذا ساعد في توافد السياح على جزيرة زنزبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي خلال الموسم السياحي، وصف فريمان مبو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي حزب تشاديما، صمت الإدارة بـ"الغباء".
وقال ماجوفولي إن بعض المواطنين سافروا إلى دول أخرى لتلقي التطعيم ولكنهم عادوا بـ"فيروس غريب". وأضاف: "سوف نواصل اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية بما في ذلك العلاج بالبخار بينما نصلي للرب "، مشيرا إلى أحد الإجراءات الوقائية التي يستخدمها التنزانيون للقضاء على المرض.

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مصراوي Masrawy

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