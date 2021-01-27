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الصرف فوراً من بنك القاهرة.. بالأسماء تحويل 1.5مليون مستحقات العمال العائدين من الأردن

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مصراوي Masrawy

04:20 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، في تحويل القائمة الـ 23 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 107 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 96 ألفاً و385 دولاراً، أي ما يعادل مليون و508 ألفاً و430 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

بالأسماء تحويل 1.5مليون مستحقات العمال العائدين من الأردن (3)بالأسماء تحويل 1.5مليون مستحقات العمال العائدين من الأردن (1)بالأسماء تحويل 1.5مليون مستحقات العمال العائدين من الأردن (2)

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