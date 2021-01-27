بالأرقام.. وزيرة البيئة تكشف عن عدد زوار المحميات من 2018 حتى 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه في مجال سياحة المحميات الطبيعية تم تنفيذ عدد (10) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان؛ بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء عدد (2) خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال؛ بما يوفر عدد (345) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد (2) سد بمحمية وادي دجلة؛ لمواجهة مخاطر السيول، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضًا تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة ربط لليخوت السياحية؛ بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيمًا للأنشطة البحرية السياحية.

وأضافت فؤاد أيضًا أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو 2018 حتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر؛ منهم نحو 350 ألف زائر مصري، ونحو 750 ألف زائر أجنبي، وقد حققت إيرادات المحميات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تحقيق ما يزيد على 47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، بنسبة زيادة قدرها (124%)، مقارنة بعام 2017/ 2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميًّا في قطاع الغوص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهدافًا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، كما أشاد تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.

وأعلنت وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة؛ منها تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشآت البترولية على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعَين العام والخاص.