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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير 18 قرية بمطوبس في كفر الشيخ

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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير 18 قرية بمطوبس في كفر الشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير 18 قرية بمطوبس في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:13 م الأربعاء 27 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تطوير 18 قرية و187 تابع بمطوبس، وتطوير المدينة نفسها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأكد المحافظ، وفق بيان صادر اليوم، أن عملية التطوير تشمل قرى بني بكار، ومنية المرشد، وبرنبال، والبصراط، والجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، وعزبة عمرو، وإبيانة، ومعدية مهدي، وعزبة الخليج البحري، وبريدعة، والوقف البحري، والقني، وعزبة الخليج القبلي، والوقف القبلي، والقمسيون شرق، والقمسيون غرب.
وكان الرئيس عبدالفتاح ، وجه ببلورة المشروع القومي لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.

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