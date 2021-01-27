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خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم

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خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم
لتقديم المزيد من البذل والوصول إلى التطلعات السامية

خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمراً ملكياً بترقية سبعة وعشرين قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب).

وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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