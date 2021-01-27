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شاهد.. "برودان" محفوفة بالرمال الذهبية تستهوي المتنزهين بـ"وشم" شقراء

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مناظر خلّابة وبحيرة في الصحراء تحيط بها النباتات البرية وأشجار النخيل

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باتت روضة "برودان" جنوب مركز المشاش بمحافظة شقراء، تستهوي المتنزهين بالوشم، فهم على موعد مميز مع بحيرة في الصحراء محفوفة بالكثبان الرملية ومحاطة بالنباتات البرية وأشجار النخيل، في منظر يشد الأنظار.

وجمعت الروضة بين روعة نغمات أصوات المياه التي تحركها الرياح، وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من جهات عدة.

عدسة المصور خالد بن سعود الحنتمي التقطت مقطع وعددًا من الصور لتلك المناظر الطبيعية التي زاد من روعتها حركة المياه مع هبات النسيم، في بحيرة تحفها النباتات وأشجار النخيل، مشكِّلة بذلك لوحات جمالية خلابة كنموذج حي لواحة في قلب الصحراء.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية