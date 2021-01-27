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ضحّى بمليارات الدولارات لإنقاذ المناخ.. "بايدن" يجمد تراخيص التنقيب عن النفط والغاز

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ضحّى بمليارات الدولارات لإنقاذ المناخ.. "بايدن" يجمد تراخيص التنقيب عن النفط والغاز ضحّى بمليارات الدولارات لإنقاذ المناخ.. "بايدن" يجمد تراخيص التنقيب عن النفط والغاز
ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم تنتج بأمريكا

ضحّى بمليارات الدولارات لإنقاذ المناخ..

يعتزم الرئيس جو بايدن تطبيق خطته المناخية، ويستعد اليوم (الأربعاء) لإعلان إجراءات لوقف التنقيب عن الغاز والنفط على الأراضي الفيدرالية الأمريكية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عدة، ومذكرة من البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة "بايدن" صاغت نصًّا يفرض تجميدًا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها ، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن، إلا أنه يسمح لـ"بايدن" بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.

ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة بالحفاظ على 30 في المئة من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي.

ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريباً من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.

وتُبيّن أرقام وزارة الداخلية أن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم، درّ على الحكومة الأمريكية 11,7 مليار دولار خلال العام 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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