النائب مصطفي بكري يطالب بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتحقق أهدافها

مصراوي Masrawy
04:10 م الأربعاء 27 يناير 2021
كتب- مصراوي:
قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الثقافة سبق وأن استهدفتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف خلال الجلسة العامة: "هناك جهود تبذلها وزارة الثقافة لمواجهة التطرف الإرهاب".
وطالب مصطفي بكري بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتقوم بمهمة تغيير الوعي ونشر الثقافة.
وقال خلال الجلسة العامة: "التغيير والتطوير يحتاج إمكانيات مادية و التأثير الثقافي بطيء.
وشرح بكري خلال كلمته الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم المواطنة ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب.