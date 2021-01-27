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النائب مصطفي بكري يطالب بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتحقق أهدافها

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النائب مصطفي بكري يطالب بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتحقق أهدافها النائب مصطفي بكري يطالب بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتحقق أهدافها

مصراوي Masrawy

04:10 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الثقافة سبق وأن استهدفتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال الجلسة العامة: "هناك جهود تبذلها وزارة الثقافة لمواجهة التطرف الإرهاب".

وطالب مصطفي بكري بتوفير الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة لتقوم بمهمة تغيير الوعي ونشر الثقافة.

وقال خلال الجلسة العامة: "التغيير والتطوير يحتاج إمكانيات مادية و التأثير الثقافي بطيء.

وشرح بكري خلال كلمته الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم المواطنة ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

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