برلمانية: الثقافة هي خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب والتطرف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تعليقاً علي بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك دوراً كبيراً لوزارة الثقافة في محاربة الإرهاب، مشيرةً إلى أن دور وزارة الداخلية محاربة الإرهابيين، أما وزارة الثقافة فيقع على عاتقها مسؤولية محاربة الإرهاب.

وأضافت "السعيد" أن الموظفين في قصور الثقافة طاردين للراغبين في التردد على قصر الثقافة، مطالبة بدعم للسينما والمسرح، قائلة: لا نرى عروضاً بحجم "أهلا يا بكوات" أو "الملك هو الملك".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الثقافة هي خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب و التطرف، مناشدة وزارة الثقافة بوضع قصور للثقافة في محافظات مصر.