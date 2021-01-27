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بمناسبة عيد الحب.. " للطيران" تطرح برامج سياحية متميزة في عدد من الفنادق الفاخرة

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بمناسبة عيد الحب.. "مصر للطيران" تطرح برامج سياحية متميزة في عدد من الفنادق الفاخرة بمناسبة عيد الحب.. " للطيران" تطرح برامج سياحية متميزة في عدد من الفنادق الفاخرة

مصراوي Masrawy

04:07 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن شركة،

للطيران، إنها واصلت

مبادراتها وعروضها الترويجية لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، والتي تأثرت نتيجة جائحة .

وأعلن قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، في بيان اليوم الأربعاء، طرح برامج سياحية متميزة على الإقامة في عدد من الفنادق الفاخرة بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، مستوى أربع وخمس نجوم، شاملة الوجبات وتذاكر الطيران أو دون تذاكر طيران تبدأ من 1100 جنيه للفرد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وتزامنًا مع مشاركة الشركة في مبادرة "شتي في مصر"، وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد-19".

وأوضح القطاع أنه يمكن للعملاء الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة أو الاتصال بفروع الشركة.

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