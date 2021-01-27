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لماذا تراجع دور السينما وأُهمل السيرك القومي؟.. برلمانيون ينتقدون وزيرة الثقافة

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لماذا تراجع دور السينما وأُهمل السيرك القومي؟.. برلمانيون ينتقدون وزيرة الثقافة لماذا تراجع دور السينما وأُهمل السيرك القومي؟.. برلمانيون ينتقدون وزيرة الثقافة

مصراوي Masrawy

04:03 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه عدد من النواب انتقادات إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكدين أن دور الوزارة غاب عن الاهتمام بالشأن الخارجي، وعدم الوصول بأنشطة الوزارة إلى الريف، وتراجع السينما المصرية والمتاحف المصرية.

جاء ذلك خلال كلمات النواب للتعقيب على بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن أداء وزاتها خلال العامين الماضيين، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: للأسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشأن الخارجي؛ لا سيما على المستوى الإفريقي، متابعًا: وأيضًا دور السينما تراجع دورها، كما أن المهرجانات السينمائية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة أين نحن من مهرجانات دولية؛ مثل مهرجان كان؟!

واستطرد النائب: أيضًا السيرك القومي، للأسف لا نهتم به وهو يعد ثروة قومية؛ لا سيما أن لدينا مواهب كبيرة في السيرك القومي، مضيفًا أن المتاحف الفنية تراجع دورها خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو هميلة: إن العقل الذي لا يملؤه فكر وثقافة يكون فرصة لملئه بفكر التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل؛ خصوصًا في الريف.

وتساءل النائب أحمد حمدي خطاب، عن دور الوزارة في مواجهة انتشار ظواهر مثل الإلحاد والشذوذ والمخدرات والانتحار، موضحًا أن الثقافة والفكر يكونان بمثابة طوق نجاة من تلك الظواهر الغريبة علينا.

وطالب خطاب بتنظيم مسابقات في الشعر والنثر والقصة وإعادة دور المكتبة.

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