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رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية لدراسته

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رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية لدراسته رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية لدراسته

مصراوي Masrawy

03:56 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك بعد أن ألقت الوزيرة بيان الموقف التنففيذي من أداء الوزارة.

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إهناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة، جاء ذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم.

وقالت وزيرة الثقافة: "نقوم بمجهود غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط، ولا يمكن لأي مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية.

وأضافت: "درسنا الأمر مع وزارتي التخطيط والمالية لزيادة الموازنات بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية، ولا يمكن بدء أي مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط.​

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