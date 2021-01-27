إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي في مدينة أبورديس جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر بخط المياه الرئيسي في مدينة أبورديس، بعد تعرضه لكسر مفاجئ خلال أعمال ربط الخزان الاستراتيجي بخزان المدينة، ما تسبب في عدم ضخ المياه للأحياء السكنية بالمدينة منذ مساء أمس.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنه جرى ضخ مياه الشرب بحي السلام وحي العرب، وسيجري ضخها في باقي الأحياء بالتتابع.

وأشارت إلى أنه جرى الاستعانة بفريق من الفنيين للتعامل مع الأزمة ومواجهة الآثار السلبية التي ترتب عليها عدم ضخ المياه.