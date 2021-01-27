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الوادي الجديد تناقش تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " في الفرافرة

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الوادي الجديد تناقش تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " في الفرافرة الوادي الجديد تناقش تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " في الفرافرة

مصراوي Masrawy

04:03 م الأربعاء 27 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء قرى مدينة الفرافرة.

وأكد الزملوط، في بيان اليوم الأربعاء، مناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع والمهام المطلوبة من كل رئيس قرية، لتنسيق الجهود والتعاون للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وكلف المحافظ رؤساء القري بتصميم نموذج استرشادي لمنزل بكل قرية ،على أن يتكون من ٣ غرف وصالة ومساحة مخصصة لتربية الدواجن، وحساب التكلفة التقديرية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الإسكان.

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