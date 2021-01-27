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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد كوبري جرجا ونفق المشاة

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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد كوبري جرجا ونفق المشاة بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد كوبري جرجا ونفق المشاة

مصراوي Masrawy

04:01 م الأربعاء 27 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء كوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة المعوقات.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع، وبلغت نسبة التنفيذ به 93%، ويربط بين ثلاث محاور بالمدينة بتكلفة 65 مليون جنيه، بطول كيلو و300 متر.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه نهاية شهر فبراير المقبل، وأكد المحافظ على أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث التي تحدث نتيجة عبور السيارات لمزلقان السكة الحديد.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تجميل نفق المشاة بجرجا، ضمن المشاركة المجتمعية لمبادرة أكاديمية الخطوط العربية.

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