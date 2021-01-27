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بالصور.. تطعيم 54 طبيبًا وممرضًا بلقاح كورونا في عزل بلطيم

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بالصور.. تطعيم 54 طبيبًا وممرضًا بلقاح كورونا في عزل بلطيم بالصور.. تطعيم 54 طبيبًا وممرضًا بلقاح كورونا في عزل بلطيم

مصراوي Masrawy

03:55 م الأربعاء 27 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تطعيم 54 طبيبًا، وممرضًا من الأطقم الطبية بلقاح ، بمستشفى عزل بلطيم.

وأكد المحافظ وفق بيان صحفي، صادر اليوم الأربعاء، أن من جرى تطعيمهم حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال نور الدين، إن مديرية الشئون الصحية تلقت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، أول أمس الإثنين، لبدء تطعيم الأطقم الطبية ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم، حالتهم مستقرة، ويمارسون عملهم بشكل طبيعي.

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