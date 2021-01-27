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نواب ألمان يحيون ذكرى الهولوكوست ويحذرون من ارتفاع جرائم الكراهية

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نواب ألمان يحيون ذكرى الهولوكوست ويحذرون من ارتفاع جرائم الكراهية نواب ألمان يحيون ذكرى الهولوكوست ويحذرون من ارتفاع جرائم الكراهية

مصراوي Masrawy

03:58 م الأربعاء 27 يناير 2021

برلين - (د ب أ):
عقد أعضاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء جلسة خاصة بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا محرقة النازية (الهولوكوست) بعد مرور 76 عاما على تحرير الجنود السوفيت لسجناء معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتس".
وحذر رئيس البرلمان، فولفجانج شويبله، من ظهور أشكال جديدة من العنصرية ومعاداة السامية في العصر الحديث، مشددا على واجب ألمانيا تجاه حماية المواطنين اليهود من الاضطهاد.
وقال شويبله: "في أيام الذكرى، يتم الدعوة دائما إلى المسؤولية، لكن هل نلتزم بها؟ معاداة السامية وكراهية الأجانب تتجلى مرة أخرى علنا، دون كبح وبالعنف في بلدنا"، مشيرا إلى أن المنشآت اليهودية تحتاج إلى حماية الشرطة.
وفي إشارة إلى محاولة فاشلة قام بها متطرف مسلح لاقتحام كنيس في مدينة هاله الألمانية في تشرين أول/أكتوبر 2019 ، قال شويبله "يخفي اليهود الكيباه أي القبعة اليهودية ، ويخفون هويتهم. في هاله، نجت الجالية اليهودية من هجوم قاتل بمحض الصدفة".
وقال السياسي المخضرم المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي إن ثقافة التذكر في ألمانيا لا تحمي من "الأشكال الجديدة للعنصرية ومعاداة السامية، مثل تلك التي تنتشر في الملاعب المدرسية أو في منتديات الإنترنت أو في نظريات المؤامرة".
وخاطبت الناجية من الهولوكوست وزعيمة الجالية اليهودية البافارية، شارلوته كنوبلوخ، المشرعين اليمينيين المتطرفين في حزب "البديل من أجل ألمانيا" خلال خطابها أمام البوندستاج، وقالت: "ستواصل الكفاح من أجل ألمانيا الخاصة بك، وسنواصل الكفاح من أجل ألمانيا خاصة بنا... لقد خسرت معركتك قبل 76 عاما".

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