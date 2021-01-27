الصحة العالمية: تونس تسجل ثاني أعلى معدل وفيات كورونا في أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تونس - أ ش أ

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى عدد السكان فإن تونس تسجل ثاني أعلى معدل للوفيات لدى المصابين بكورونا في القارة الأفريقية.

وأضاف سوتيران ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب - بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أن الوضع الوبائي في تونس مقلق جدا، ويشهد ارتفاعا في حصيلة الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وأكد أن تونس أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة لتوفير كميات من اللقاحات ضد الجائحة في البلدان الأقل دخلا، موضحا أن المبادرة التي تضم 190 بلدا من العالم تطمح إلى توفير اللقاح لصالح مليار شخص في العالم قبل نهاية العام 2021.

وذكر سوتيران، أن "كوفاكس" تتضمن توفير 1.8 مليار جرعة من اللقاح خلال العام الجاري، لافتا الى إمكانية توزيع هذه الكميات على المنتفعين بها بنظام الجرعة الواحدة لكل مستفيد من اللقاح.