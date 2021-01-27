أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 196 رحلة.. اليوم

Print
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 196 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 196 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

03:28 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن المطار يشهد اليوم الأربعاء، وصول 98 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة؛ تقل نحو 9 آلاف راكب، كما تغادر المطار 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية؛ تقل على متنها 12 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة، 196 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيِّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل نحو 21 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية