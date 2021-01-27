"الزراعة": اعتماد 50 مليون جنيه جديدة لصغار المربين في مشروع البتلو

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50,5 مليون جنيه يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

وقال الصياد - في بيان اليوم - إنه بذلك يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن 3 مليارات و300 مليون جنيه لحوالي 20 ألف مستفيد، ولتمويل 224 ألف رأس ماشية.

وكلف نائب وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي (2020) يمثل حوالي 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

ومن ناحية أخرى، يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).