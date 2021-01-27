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253 ألف مواطن استفاد منها.. وزيرة الثقافة: قوة الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية

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253 ألف مواطن استفاد منها.. وزيرة الثقافة: قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية 253 ألف مواطن استفاد منها.. وزيرة الثقافة: قوة الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية

مصراوي Masrawy

03:26 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور الريادي من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.

وأكدت عبد الدايم، خلال بيانها أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر، بلغت 2132 فاعلية ونشاطًا متنوعًا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورًا مهمًّا للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرًا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروعًا مهمًّا تحت عنوان "مصر مستمرة في كتابة تاريخها"، بالإضافة إلى مبادرة "اتكلم عربي".

وخلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، نفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية؛ من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.

وأصدرت وزارة الثقافة 20 عنوانًا جديدًا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا؛ من بينها إفريقيا وتحولات العالم وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.

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