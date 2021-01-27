أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

لتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي.. برلمانية تقترح تطوير مسقط رأس أم كلثوم

Print
لتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي.. برلمانية تقترح تطوير مسقط رأس أم كلثوم لتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي.. برلمانية تقترح تطوير مسقط رأس أم كلثوم

مصراوي Masrawy

03:22 م الأربعاء 27 يناير 2021

مصراوي

تقدمت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير قرية "طماي الزهايرة" بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الفنانة أم كلثوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وأكدت الشناوي، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أهمية تطوير قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، من جانب البنية التحتية، وكذلك تحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي بإنشاء متحف بالقرية للفنانة أم كلثوم، للحفاظ على ما تبقى من تراثها الفني الذي نفخر به.

وأشارت النائبة إلى ضرورة ذلك التطوير؛ حتى يكون بداية لإحياء سير العلماء والمفكرين بالدقهلية وكل محافظات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية