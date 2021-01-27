لتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي.. برلمانية تقترح تطوير مسقط رأس أم كلثوم

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مصراوي Masrawy

مصراوي

تقدمت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير قرية "طماي الزهايرة" بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الفنانة أم كلثوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وأكدت الشناوي، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أهمية تطوير قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، من جانب البنية التحتية، وكذلك تحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي بإنشاء متحف بالقرية للفنانة أم كلثوم، للحفاظ على ما تبقى من تراثها الفني الذي نفخر به.

وأشارت النائبة إلى ضرورة ذلك التطوير؛ حتى يكون بداية لإحياء سير العلماء والمفكرين بالدقهلية وكل محافظات مصر.