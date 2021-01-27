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مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من شرفة الطابق الثاني في بني سويف

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مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من شرفة الطابق الثاني في بني سويف مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من شرفة الطابق الثاني في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:42 م الأربعاء 27 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
أقدم مريض نفسي اليوم الأربعاء، على ذبح والدته، وقفز من الطابق الثاني بمنطقة الأباصيري، بمدينة بني سويف.
تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بورود بلاغ بإقدام "أحمد. أ" 44 عامًا، عاطل مقيم بمنطقة الاباصيرى على ذبح أمه "نادية. م" 73 عامًا، بسكين المطبخ، وأن المتهم أصيب بكسور عقب قفزه من شرفة الطابق الثاني، وجرى التحفظ عليه بمعرفة الأهالي وتسليمه لقوات الشرطة.
وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، أن المتهم مريض نفسي ويعالج في مستشفى نفسي بالقاهرة، وجرى حجزه 3 مرات في المستشفى.
حرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة باستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتحفظ على المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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