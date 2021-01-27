مليار و102 مليون جنيه متحصلات طلبات التصالح في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة– أحمد نصرة:

استقبلت محافظة البحيرة، حتى اليوم الأربعاء، 279 ألف طلب لتقنين وضع اليد، والتصالح في مخالفات البناء، بإجمالي متحصلات مليار و 102 مليون جنيهًا.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى فتح المراكز التكنولوجية خلال أيام العطلات الرسمية، مع العمل فترة مسائية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بحسم وتذليل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، مشددًا على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون الخاص بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.