صندوق التنمية الوطني يجتمع مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة

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لعرض أبرز منجزات العام الميلادي 2020 وأبرز مبادرات العام الحالي

عقد صندوق التنمية الوطني اليوم اجتماعًا "عبر الاتصال المرئي" مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري.

وقد اطّلع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للصناديق والبنوك التنموية التابعة على أبرز منجزات الصندوق للعام الميلادي 2020 وأبرز مبادراته للعام الحالي، إضافة لمناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة.

يشار إلى أن صندوق التنمية الوطني تأسس بناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها في المملكة ومواكِبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.