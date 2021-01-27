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"الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان"

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"الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان" "الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان"
لتسهيل الخدمات في العيادات وتقليص الانتظار

دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني "أسنان"، وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج، الذي حضر تدشينه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى؛ إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة.

ومن المنتظر أن يُساهم البرنامج في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وقالت "الصحة": هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية، وأكثر من ألفَي عيادة أسنان أولية سيتم ربطها جميعًا بملف إلكتروني موحّد؛ مما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق، وإعداد التقارير والإحصائيات، وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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