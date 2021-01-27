أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين

Print
"صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين "صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين
لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج

وقَّع مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للطب العلاجي الدكتور محمود العلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال الناشري، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية الصحية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج (مرضى العلاج بأجر).

وتضمّنت الاشتراكية عمل شراكات مستدامة ذات استراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية.

وقال "الناشري": إن صحة جدة رحّبت بعقد مثل هذه الشراكات التعاونية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يحقّق توجهات وزارة الصحة، وخدمة المستفيدين، والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

قدّم مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور محمود العلي، شكره وتقديره لجميع القائمين على جمعية العلاج الآمن على مساهمتهم بالتنمية الصحية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية