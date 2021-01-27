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من جديد.. "طيران آسيا" يعود للتحليق إلى في هذا التوقيت

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من جديد.. "طيران آسيا" يعود للتحليق إلى السعودية في هذا التوقيت من جديد.. "طيران آسيا" يعود للتحليق إلى في هذا التوقيت
تملك 90 طائرة حديثة

من جديد..

يُعتبر طيران آسيا "إير آسيا" أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم التي تربط قارة آسيا بالعالم، وتقوم الشركة بإطلاق أرخص الرحلات الجوية نحو أكثر من 100 وجهة، ويندرج تحت اسم طيران آسيا العديد من الشركات، مثل طيران آسيا بيرهاد، وطيران آسيا إندونيسيا، وطيران آسيا تايلاند، وطيران آسيا الفليبين، وطيران آسيا الهند، وطيران آسيا إكس، وطيران آسيا تايلاند إكس، وطيران آسيا إندونيسيا إكس.

وتم إنشاء الشركة في عام 1993 وأصبحت أحد الفائزين المعتادين بجائزة "شركة الطيران الاقتصادية الأفضل في العالم" المقدمة من "سكاي تراكس"، وذلك منذ عام 2007، كما تملك الشركة أسطولاً ضخماً يضم 90 طائرة من الطائرات الحديثة.

وصرح المدير العام توني فرنانديز بأن هناك مؤشرات قوية لتحسن قطاع الطيران العالمي مع بدء الدول برامج التطعيمات ضد وباء كورونا، مؤكداً أن "إير آسيا" تستأنف رحلاتها الجوية إلى معظم المسارات الجوية، ومنها الخليج بحلول نهاية 2021 وفقا لسي إن بي سي.

وأضاف "فرنانديز": علينا انتظار فكّ قيود السفر وفتح الحدود بين الدول، وأعتقد أننا إحدى الشركات التي ستتعافى سريعاً من تداعيات الأزمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية