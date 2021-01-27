مفاجآت صادمة في واقعة "الجاتوه المسمم".. تلميذة أرادت التخلص من زميلاتها بسبب الغيرة

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الإسكندرية– محمد عامر:

كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت صادمة في واقعة تسميم طالبة بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة أبوبكر الصديق بمنطقة العامرية، 3 تلميذات من زميلاتها، ما أسفر عن مصرع إحداهن وإصابة أخرى بفشل كلوي ونجاة الثالثة.

وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها المستشار مروان أبو خطوة، رئيس نيابة العامرية ثان، أن العناية الإلهية تدخلت، لإنقاذ تلميذتين أخرتين من تناول "الجاتوه المسمم".

وقالت الطالبة "ش" -المتهمة الأولى- في التحقيقات إن تلميذتين أخرتين كانتا مستهدفتين بوضع السم لهما، إلا أن إحداهن غادرت المدرسة صحبة أحد أقاربها بعد أداء الامتحان، ولم تستقل "التروسيكل" معهم، فيما وقعت قطعة الجاتوه المسمم من الأخرى قبل أكلها ورفضت تناولها.

وأضافت المتهمة، أنه كان من المفترض تنفيذ خطتها لتعطيل الضحايا عن دخول الامتحان، إلا أنها لم تستطع ذلك فقررت إتمام ما عزمت عليه مع انتهاء الامتحانات.

وأشارت إلى أنها حاولت إدخال "الجاتوه" المدرسة، ومنعها المعلمين من ذلك، فاضطرت لتأجيل الأمر بعد الخروج من الامتحان.

وقررت النيابة العامة حبس 3 طالبات متهمات في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تعود الواقعة إلى 23 يناير 2020 عندما ورد بلاغ بتسمم 3 تلميذات بمدرسة أبوبكر الصديق بمنطقة العامرية في الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتبين من الفحص إصابة 3 فتيات بحالة إعياء شديد وتسمم إثر تناول وجبة "جاتوه" أثناء استقلالهن "تروسيكل" في طريق عودتهم إلى المنزل رفقة أخريات، ووفاة إحداهن في وقت لاحق.

واعترفت التلميذة المذكورة وتدعى "ش.م.ا" أمام ضباط المباحث، أنها واثنتين أخرتين شعرن بالغيرة من التلميذات الثلاثة بسبب تفوقهن الدراسي، فقررن تعطيلهن عن دخول الامتحان، وتسميمهن.

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