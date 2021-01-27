كيف نثق في لقاح كورونا رغم سرعة تصنيعه؟.. الصحة العالمية ترد

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على مخاوف بعض الفئات من الحصول على لقاح كورونا بسبب سرعة إنجازه خلال أقل من عام على انتشار وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف أن "هذا الوقت بالفعل مهم للغاية، وطورنا العديد من اللقاحات في وقت قياسي ويطرح بعض الناس الأسئلة كيف نضع ثقتنا في تطوير لقاحات بفترة قياسية، لكننا علينا أن نعلم المجتمع أن أي لقاحات أقرتها الصحة العالمية مرت بفترة طويلة من التجارب، وهذه العملية من التطوير تستغرق عددا من المراحل، وعدة تجارب سواء تطبيقية أو سريرية والتي نحدد فيها كفاءة اللقاح ومأمونيته".

وأوضح برنان أن اللقاحات التي سمعنا عنها مرت بتلك المراحل في التجارب ولا يقتصر اختبارها على تلك المراحل بل ينبغي استعراضها من الهيئات الصحية الوطنية التي تضم عددا من الخبراء الذين يقررون مدى استخدامها من عدمه واختبار سلامة بيانات اللقاح.

وتابع: "عادة ما تنشر نتائج تلك التجارب في المجلات العلمية وهذه الخطوات يتم اتخاذها قبل التصريح باستخدام اللقاح، وعلى الرغم أن لدينا الخبراء والعلماء الذين أجازوا استخدام هذه اللقاحات، فإننا نتفهم انشغال المجتمعات وقلقهم حيال الحصول على هذه اللقاحات، ونحاول أن نفند النقاط التي تعبر عن هواجسهم".