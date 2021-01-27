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الصين تكذّب اتهامات بـ"الإبادة الجماعية"

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الصين تكذّب اتهامات بـ"الإبادة الجماعية" الصين تكذّب اتهامات بـ"الإبادة الجماعية"

مصراوي Masrawy

03:11 م الأربعاء 27 يناير 2021

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بـ"الإبادة الجماعية" في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، هو "حجة خاطئة تماما، وكذبة اختلقتها بعض القوى المناهضة للصين".

جاء ذلك في تصريح اليوم، تعليقا على ما أفادت به وسائل إعلام يابانية بأن مسؤول وزارة الخارجية اليابانية قال إن اليابانية لا تعتقد أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في شينجيانغ.

وأضاف جيان أن الصين تعتقد أن " معظم دول العالم أشد يقظة، وستنظر إلى التنمية والتغيرات في شينجيانغ بطريقة موضوعية وعادلة، وتقيم بشكل موضوعي وعادل سياسات الحكومة الصينية لتحقيق الاستقرار في "شينجيانغ".

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