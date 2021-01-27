وزير الخارجية الجزائري يهنئ نظيره الأمريكي بتعيينه في منصبه

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مصراوي Masrawy

الجزائر - أ ش أ

هنأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين بمناسبة تعيينه في منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء أن بوقدوم قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "أخلص التهاني لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، لتأكيد تعيينه".

وأضاف بوقدوم "إنني أتطلع إلى العمل معه عن كثب لدفع العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة وكذلك أجندة السلام في المنطقة وخارجها" .

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 عضوا.