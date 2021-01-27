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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد حوض الطرد الرئيسي بجرجا

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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد حوض الطرد الرئيسي بجرجا بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد حوض الطرد الرئيسي بجرجا

مصراوي Masrawy

03:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية عددًا من المواقع بمدينة جرجا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ.

واستهل الفقي جولته بتفقد حوض الطرد الرئيسي بالمدخل الغربي لمدينة جرجا، والمخصص لتغذية فرع ترعة "المحاسنة1"، و"المحاسنة 2 "، ومحطة الرفع، واللذين جرى إنشائهما لري 4 آلاف فدان بمنطقة غرب جرجا.

ووجه المحافظ بتوسعة المنحنى الموجود أمام حوض الطرد بالمدخل، لتحقيق السيولة المرورية ومنع وقوع أي ، وتشكيل لجنة من "الري، والزراعة، وجهاز التعمير والتنمية الزراعية"، لبحث معوقات تشغيل حوض الطرد الرئيسي ومحطة الرفع بالمحاسنة.

وشدد "الفقي" على منح مهلة 10 أيام لوضع الحلول المناسبة لتشغيل الحوض والاستفادة منه وتفادي وقوع أي حوادث بالمنطقة.

كما تفقد محافظ سوهاج مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق "المطار- بيت داود- المنطقة الصناعية" غرب جرجا بطول 15 كم، بتكلفة 41 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد .

رافق المحافظ خلال الجولة عاطف الصمطي رئيس مدينة جرجا، خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة، وكمال ميدان وكيل وزارة الري، والمهندس مؤمن محمد وكيل مديرية الطرق، والمهندس محمد عبدالعاطي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري".

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