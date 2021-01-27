غادة الصياد عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة محمد الصياد، القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، بمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

ووافق مجلس جامعة دمياط، في الجلسة الأخيرة على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية"، واعتماد اللائحة الداخلية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.

دمياط- محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة محمد الصياد، القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، بمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

ووافق مجلس جامعة دمياط، في الجلسة الأخيرة على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية"، واعتماد اللائحة الداخلية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.