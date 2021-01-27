أمن القليوبية يكشف تفاصيل واقعة تهديد فتيات بـ"كلب" في شوارع بنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن الاعتداء على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب".

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، حدوث تشابك بالأيدي بين طالبتين مقيمتين في بنها، إثر مزاح بينهما تطور لمشاجرة، وتدخل بعض الأصدقاء للفصل بينهما، وتوقف عدد من المارة لاستطلاع الأمر دون تدخل أيًا منهم، وأثناء ذلك تصادف مرور أحد الأشخاص وبيده كلب نبح صوب الفتيات دون الاعتداء عليهن، ولم ترد ثمة بلاغات بهذا الشأن.

جرى استدعاء سالفي الذكر صحبة أسرهم، وبسؤالهم أيدوا ما سبق ونفت الفتيات حدوث أي اعتداء عليهن من المتواجدين أثناء المشادة.