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مصراوي Masrawy

قالت الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثقافة والفنون، باعتبارهما أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وبدأت عبد الدائم بيانها، اليوم الأربعاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020)، بعرض فلم تسجيلي عن أنشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة، وكذلك أهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال هذه الفترة.

وقالت وزيرة الثقافة إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هما أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشدد دائمًا وأبدًا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها، وهذا هو هدف الوزارة.

ونوهت عبد الدايم بأن برنامج الوزارة يقوم على هذا الأساس وتحقيق هذه الأهداف عبر 7 محاور رئيسية، وبالتعاون مع 13 هيئة من هيئات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية ومكافحة التطرف الفكري، وضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصري من بين هذه المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.