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الصحة العالمية: توفير 355 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 2021 غبر "كوفاكس"

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الصحة العالمية: توفير 355 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 2021 غبر "كوفاكس" الصحة العالمية: توفير 355 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 2021 غبر "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتعاون عبر مرفق كوفاكس لضمان التوزيع العادل للقاحات إلى الجميع، مناشدا الشركات للعمل بهذا الشكل ويجب أن تبرم الشركات اتفاقياتها بصورة شفافة وتعطي الأولوية لمرفق كوفاكس كي تصل هذا اللقاح للشعوب بصورة منصفة.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

واضاف: مع حلول شهر فبراير المقبل ستوفر كوفاكس ٢٥ مليون جرعة ومع نهاية مارس ستكون الجرعات مؤمنة ويحصل عليها الجميع ومع ديسمبر المقبل سيكون قد تم توفير ٣٥٥ مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في المبادرة التي تهدف الى تسريع تصنيع وتوزيع اللقاحات بشكل عادل لكل الدول.

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